الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووى

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان خطي: "رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع".

وأضاف البيان: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

واختتم بالقول: "ما زلنا ملتزمين بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي".

وجاء بيان وزارة الدفاع الأمريكية بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلًا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية.

ولوحت روسيا مرارًا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على "الخيار الصعب" في حال وجود خطر محدق بالأمة.

ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد "دعاية مناوئة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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