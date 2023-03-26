ناقدة فنية: «المتحدة» تقدم جرعة كوميديا متنوعة فى رمضان

أثنت الناقدة الفنية دعاء حلمي، على جرعة الكوميديا المقدمة في المسلسلات، التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بتنوعها وكاملة.

وأضافت “حلمي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الفنانة يسرا نجحت في تغيير بوصلتها الفنية وقدمت عمل كوميدي، مشيرة أنها غيرت كثير من الشكل الذي اعتاده المشاهدين لها مثنية على أدائها وشكلها.

وأشادات “حلمي” على مسلسل “الصفارة”، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، مشيدة بتمكن أمين من تقديم الكوميديا، بعدما قدمها لسنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه أثبت نفسه كممثل يستطيع تقديم مسلسل بمفرده متوقعة أن تعلوا أسهم المسلسل خلال الأيام القادمة.