الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ناقد فنى: الشركة المتحدة تقدم توليفة مهمة ومختلفة ترضى جميع الأذواق فى المسلسلات

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أشاد الناقد الفني خالد محمود، على الأعمال الفنية المقدمة من الشركة المتحدة، قائلا: "إن الأعمال الفنية المقدمة في شهر رمضان متنوعة ومتميزة".

 

وأضاف خالد محمود، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشركة المتحدة تقدم توليفة مهمة ومختلفة ترضي كافة الأذواق، كما أن أفكار المسلسلات المقدمة مختلفة ومتعددة، سواء الأعمال التاريخية والوطنية.


واسترسل: "مسلسلات هذا العام هي الأكثر اتزانا، من حيث الدرام، مشيدا بعودة المسلسلات الدينية والتاريخية وخاصة مسلسل رسالة الإمام الشافعي، متابعا: الفنان خالد النبوي قدم تحد كبير من خلال هذا المسلسل".

 

وأوضح أن أهمية مسلسل رسالة الإمام  ستظهر وستصبح أقوى خلال الحلقات القادمة.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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