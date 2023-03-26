تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

أعلنت السلطات التركية ترحيل ما يزيد على 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع في مارس الجاري.

جاء ذلك في بيان نشرتها رئاسة إدارة الهجرة التابعة وزارة الداخلية، اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول".



ووفقا لبيانات الوزارة فإن السلطات أوقفت خلال الفترة بين 17 و23 مارس 2527 مهاجرا غير شرعي في البلاد.



وأوضحت أنه تم ترحيل 2018 مهاجرا بينهم 598 أفغانيا و38 باكستانيا و1382 من جنسيات أخرى.



وتشير بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية 2023 ارتفع إلى 24 ألفا و287 مهاجرا.

