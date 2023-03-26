الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

أعلنت السلطات التركية ترحيل ما يزيد على 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع في مارس الجاري.
جاء ذلك في بيان نشرتها رئاسة إدارة الهجرة التابعة وزارة الداخلية، اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول".


ووفقا لبيانات الوزارة فإن السلطات أوقفت خلال الفترة بين 17 و23 مارس 2527 مهاجرا غير شرعي في البلاد.


وأوضحت أنه تم ترحيل 2018 مهاجرا بينهم 598 أفغانيا و38 باكستانيا و1382 من جنسيات أخرى.


وتشير بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية 2023 ارتفع إلى 24 ألفا و287 مهاجرا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الدفاع الروسية: القوات الأذربيجانية انتهكت خط التماس فى منطقة شوشا مع أرمينيا

الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن

تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

«المركزى للإحصاء»: مصر حققت المركز 21 فى مؤشر أداء تغير المناخ

دعاء الفجر اليوم الأحد 26 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»