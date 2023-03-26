السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة عن استنكار المملكة السعودية وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال.



وأهابت المملكة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.