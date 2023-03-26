الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهيئة الملكية لمكة المكرمة تعلن استكمال العديد من مراحل الطرق الدائرية بالعاصمة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

 أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جاهزية المرحلة الثانية للدائري الثالث، وذلك بامتدادٍ يصل إلى 22 كم، والمرتبط مع طريق المدينة المنورة، ويتضمن أربعة جسور إضافة لوجود طريق خدمة من جانبى الطريق؛ إذْ سيخفف الطريق من الازدحام المرورى فى مكة.

 

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إن الهيئة أطلقت فى مدينة مكة المكرمة بالعمل التكاملى مع وزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة طريق الدائري الأول، والذي يخدم المناطق المجاورة للمسجد الحرام ويرتبط بالمسارات الحيوية، مثل جبل عمر ووجهة مسار، وقريبًا مشروع وقف الملك عبدالعزيز، إضافةً إلى الدائري الثاني الذي يسهم في رفع مستوى خدمة كافة الطرق".


كما أعلنت الهيئة ارتفاع استخدام حافلات مكة بشكل ملحوظ، وذلك بما يفوق 320 ألف مستخدم يومياً للحافلات، والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة.


وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأدوارٍ تكاملية مع مُختلف الجهات الحكومية بهدف رفع مستوى الخدمات اللوجستية والسياحية، وتوفير العديد من الخدمات التي تسهم في الرفع من جودة الحياة بمدينة مكة المكرمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الهيئة الملكية لمكة المكرمة تعلن استكمال العديد من مراحل الطرق الدائرية بالعاصمة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023

رئيس وزراء بولندا: إرهاق أوروبي نتيجة للعقوبات ضد روسيا

السقا: نترقب قرارا قد يقلب الموازين فى مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

أمريكا تعلن اعتزامها إطلاق حوار استراتيجى شامل مع المعارضة فى بيلاروسيا

الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»