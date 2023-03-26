الهيئة الملكية لمكة المكرمة تعلن استكمال العديد من مراحل الطرق الدائرية بالعاصمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جاهزية المرحلة الثانية للدائري الثالث، وذلك بامتدادٍ يصل إلى 22 كم، والمرتبط مع طريق المدينة المنورة، ويتضمن أربعة جسور إضافة لوجود طريق خدمة من جانبى الطريق؛ إذْ سيخفف الطريق من الازدحام المرورى فى مكة.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إن الهيئة أطلقت فى مدينة مكة المكرمة بالعمل التكاملى مع وزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة طريق الدائري الأول، والذي يخدم المناطق المجاورة للمسجد الحرام ويرتبط بالمسارات الحيوية، مثل جبل عمر ووجهة مسار، وقريبًا مشروع وقف الملك عبدالعزيز، إضافةً إلى الدائري الثاني الذي يسهم في رفع مستوى خدمة كافة الطرق".



كما أعلنت الهيئة ارتفاع استخدام حافلات مكة بشكل ملحوظ، وذلك بما يفوق 320 ألف مستخدم يومياً للحافلات، والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة.



وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأدوارٍ تكاملية مع مُختلف الجهات الحكومية بهدف رفع مستوى الخدمات اللوجستية والسياحية، وتوفير العديد من الخدمات التي تسهم في الرفع من جودة الحياة بمدينة مكة المكرمة.