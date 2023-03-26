الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا يترشح رسميًا لخوض الانتخابات المقبلة

رئيس وزراء تايلاند
رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان

 أعلن حزب الأمة التايلاندية المتحدة، ترشُح رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، رسميًا لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 من شهر مايو المقبل من أجل إعادة انتخابه مرة أخرى.

 

وذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" أن برايوت البالغ من العمر 69 عامًا يترشح عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يواجه بايتونج تارن شيناواترا، المرشحة عن حزب بويا تاى، وهى ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا.


وقال برايوت إن حكومته المقبلة ستواصل عمل إدارته الحالية بيد ثابتة، مشيرًا إلى أن أهم شيء هو الدفاع عن الوطن وحماية المؤسسة الرئيسية للبلاد.


يشار إلى أن برايوت، الذى يتولى السلطة منذ عام 2014 عندما أطاح الجيش بحكومة مدنية، قد تم انتخابه زعيمًا مدنيًا فى عام 2019.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا يترشح رسميًا لخوض الانتخابات المقبلة

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