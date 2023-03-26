الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث استراتيجية وزارة الشباب لتطبيق حقوق ذوى الإعاقة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكزاقة وتفعيل دور مر الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية، إن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال فى دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية. 

وأضاف "سويلم" وتشير العديد من الأبحاث إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم، مؤكدا علي  أن للرياضة أهمية كبيرة في حياة الجميع فالإسلام حثنا على الاهتمام بأبنائنا ورعايتهم وتدريبهم وعلينا أن نعمل جميعا بقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه- "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل" ولم يحدد أبناء معينين بل كل الأبناء دون استثناء.

الاشخاص ذوي الاعاقة أشخاص ذوي الإعاقة الشباب والرياضة اللائحة التنفيذية للقانون المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة

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وائل لطفي

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