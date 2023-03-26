الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفيوم تشارك فى الحدث العالمى «ساعة الأرض»

الفيوم تشارك في الحدث
الفيوم تشارك في الحدث العالمي "ساعة الأرض"

شاركت محافظة الفيوم بالحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الأرض" والتى تأتي هذا العام تحت شعار "حان الوقت للطبيعة"، والذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، بهدف لفت إنتباه الجميع بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ، وظاهرة الإحتباس الحرارى وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

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وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن المحافظة قامت مساء اليوم السبت، بمشاركة دول العالم في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بساعة الأرض، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة.

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وأضاف محافظ الفيوم، أن المشاركة في ساعة الأرض يعد إحدى آليات دمج الأفراد في التصدي لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ، لافتاً إلى أن هذا الحدث يرمز لتوجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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جدير بالذكر، أن دول العالم تحتفل في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ "ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة في أشهر المعالم السياحية في كل دولة من الساعة الثامنة والنصف مساء، حتي الساعة التاسعة والنصف مساء، ولمدة 60 دقيقة، بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أيّ تساوي الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

الفيوم تشارك الحدث العالمي ساعة الأرض للتوعية بخطورة الإستهلاك المفرط

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