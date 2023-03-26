رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: رمضان شهر الرحمات والنفحات

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن شهر رمضان شهر الرحمات والنفحات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن من نفحات هذا الشهر الكريم قراءة القرآن ومدارسته فشهر رمضان هو شهر القرآن ولابد أن نتحلى بأخلاق القرآن ولو أردنا أن نتخلق بأخلاق القرآن فلننظر إلى أخلاق الصحابة فعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، ونعلمهن، ونعلم حلالهن وحرامهن، فأوتينا العلم والعمل".

وأقيم مساء اليوم ملتقى الفكر الإسلامي في أولى حلقاته بمسجد الحسين في يومه الثاني تحت عنوان "فضل القرآن" وحاضر خبالها الشيخ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة من تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان من خلال اقامة الفعاليات والأنشطة في ‏مساجد الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة المتطرف.