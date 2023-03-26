«لا نتشفى».. وزير الرياضة: لن نصدر قرار عشوائي في أزمة رئيس نادي الزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه طلب من اتحاد كرة القدم الخروج أسبوعياً لمخاطبة المصريين من خلال وسائل الإعلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم السبت، إن مجالس الإدارات في الأندية تهتم بالجزء الانتخابي.

وأضاف أن وزارة الشباب لا تتشفي في رئيس الزمالك لحبسه، ونحترم القانون في أزمة نادي الزمالك، متابعاً: "نراجع لائحة نادي الزمالك".

وأشار إلى أن الوزارة لن تصدر قرار عشوائي أو متسارع في أزمة رئيس نادي الزمالك، موضحاً أنه لايوجد توقيت معين لإصدار بيان جديد في ازمة رئيس نادي الزمالك.

وأوضح أن الوزارة ليس لها مصلحة في أزمة رئيس نادي الزمالك.

وأردف أن مباريات المنتخب القادمة ستشهد حضور الجماهير بشكل كبير، الجماهير المصرية لابد أن تقف وراء المنتخب الوطني، موضحاً أن اتحاد كرة القدم يجب أن يركز في كل طلبات المنتخب الوطني، المنتخب الأول يمتلك عناصر قوية علي رأسهم النجم العالمي محمد صلاح.

ولفت إلى أن النجم العالمي محمد صلاح أكد أن اللاعبين سيقدمون أفضل أداء، وصلاح أكد علي ضرورة حضور حصول اللاعبين علي حقوقهم.

وتابع أن مصر تقود العالم في الاسكواش، وأن وزارة الشباب والرياضة وراء حق اللاعب مصطفي عسل، مضيفاً: "رسالتي للاعب مصطفى عسل، ستعود بقوة ولابد من احترام القوانين، واللاعب لديه انتماء وحب لوطنه".