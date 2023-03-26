أحمد موسى: بيان وزارة الشباب والرياضية لتحذير أي شخص يتجاوز القوانين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان وزارة الشباب والرياضة يأتي لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتجاوزين على الساحة الرياضية.

وأضاف "موسي"، خلال تقديم برنامجه "علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم السبت،: "هناك أشخاص يرتكبون جرائم تتعلق بالسب والقصف والطعن بالأعراض والاعتداء على سمعة الحياة الخاصة، وهم لا يعلمون، رغم أن هذه القوانين لها عقوبات تصل للحبس".

وأشار إلى أن القوبة تضاعف إذا تم الاعتداء على الجهات التنظيمة او الخاصة بتأمين المنشأت الرياضية، موضحاً أن هناك مواد تحرم المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.

وأكد أن هذا البيان متأخر 9 سنوات، لضبط المنظومة الرياضية، متابعاً: "كل حاجة في البلد ماشية زي الساعة، باستثناء المنظمومة الرياضية، عايزين تنتقذ ماشي بس لا تخوض في أعراض الناس".

وأضاف: "أي حد هيعمل مشكلة هيتحاسب، حان وقت ضبط هذه المنظمومة ومن خرج عنها، ومن تسبب في مشاكل للرياضة، مش هنسمح باستغلال حد ضد البلد".