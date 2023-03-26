الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

«لا تهديد ولا وعيد».. صبحي: بيان وزارة الرياضة ليس معناه تكبيل الإعلام

أشرف صبحي
أشرف صبحي

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بيان الوزارة الخاص بضبط المنظومة الرياضية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم السبت، إن بيان الوزارة ليس تهديد ولا وعيد ولكن من أجل التعاون، وأن البيان هدفه تعاون الجميع.

وأضاف وزير الرياضة أن البيان رسالة أننا سنبدأ من الآن ولوقف أي تجاوزات، مؤكداً أن بيان الوزارة ليس إسقاط على أحد، ولن نسمح بأي تجاوز مرة أخري في الوسط الرياضي.

وأشار إلى أن النادي الأهلي ممثل في بطولة أفريقيا وسيخوض مباراة أمام الهلال السوداني بحضور 50 ألف متفرج في ستاد القاهرة.

وتابع: “أناشد الجماهير المصرية الحضور ومؤازرة المنتخب ومشاهدة المحترفين من لاعبينا”، مضيفا أن بيان الوزارة رسالة أننا أغلقنا صفحة الماضي وسنبدأ من الآن وسيكون هناك حساب لأي متجاوز.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وطلبت تعميم بيان الوزارة لمنع التجاوزات.

واختتم مؤكدا: “بيان الوزارة ليس معناه تكبيل الإعلام، لأن هدفه توضيح أن النقد لابد أن يكون في محله”.

 

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