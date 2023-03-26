الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف صبحي: كرة القدم تعطي صورة عن الرياضة المصرية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بيان الوزارة الخاص بضبط المنظومة الرياضية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم السبت، إن هناك تكامل بين كل مؤسسات الدولة المعنية.

وتابع: "نسعي لأن تكون منظومة الرياضة تليق بالجهد المبذول من قبل الدولة، لأننا نسعي لشكل سلوكي متكامل".   

وأشار إلى أن اللجنة القانونية بوزارة الشباب توصلت من خلال القوانين الرياضية إلى مجموعة من الأدبيات السلوكية، موضحاً أن اللجنة القانونية تدرس كل القوانين المتعلقة بالرياضة في مصر منذ فترة.

وأكمل: "سيتم إرسال الأدبيات السلوكية في القوانين الرياضية إلى كل المؤسسات الرياضية، وبيان وزارة الشباب يحتوي على العقوبات لكل من يخرج عن القوانين الرياضية، لأن كرة القدم تعطي صورة عن الرياضة المصرية".

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