الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطفاء أنوار مديرية شئون البيئة بوسط الدلتا بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا فى طنطا، فى الاحتفال بيوم ساعة الأرض، تحت شعار "حان الوقت للطبيعة"، وذلك بإطفاء الأنوار عن مبنى جهاز شئون البيئة بطنطا لمدة ساعة، وتحت إشراف المهندس محمد عبدالله قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بطنطا.

المشاركة تأتى في إطار احتفالات وزارة البيئة بالحدث العالمي ساعة الأرض، وبناءً علي توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، وذلك من أجل إنقاذ الكوكب، حيث تجتمع دول العالم في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت الأخير من شهر مارس في كل عام، على إطفاء الأنوار في ساعة الأرض 2023.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت حي أول طنطا، حي ثان طنطا، مركز السنطة وزفتى.

وخلال الجولة تابع رحمي انتشار جميع الأطقم والمعدات لشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع مع موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة مساء الأمس، كما تفقد انتظام العمل بالأنفاق والكباري والطرق السريعة والرئيسية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من رفع المياه من الشوارع الفرعية.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية، انتظام العمل بكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، مشدداً على استمرار انتشار وتمركز معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن التمركز المتفق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والأحياء 

لمدة دقيقة إطفاء أنوار مديرية شئون الاحتفال ساعة الأرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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