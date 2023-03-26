أوقفت جميع حساباتى على السوشيال ميديا.. طليق منه عرفة: إلهام شاهين إيدها طايلة

قال المنتج الفني الشاب محمود المهدي، وطليق الفنانة منة عرفة، إن الفنانة إلهام شاهين أوقفت جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "إيدها طايلة وعلاقتها قوية جدا".

وأعرب محمود المهدي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”، عن حزنه الشديد بسبب هجوم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عليه، عقب تصريحاته التي يرى أنه كان يدافع عن زوجته الفنانة منة عرفة حينها قبل انفصالهما.

وأشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية أوقفت كل تصريحاته، لافتاً إلى أنه حاول إدخال وسطاء لحل الأزمة، لكنه لم ينجح.

كما أعرب المنتج الفني الشاب محمود المهدي، وطليق الفنانة منة عرفة، عن حزنه الشديد بسبب هجوم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عليه، عقب تصريحاته التي يرى أنه كان يدافع عن زوجته الفنانة منة عرفة حينها قبل انفصالهما.

وعن كواليس هجومه على الفنانة بدرية طلبة ووصفها لها بالكومبارس، أكد أنها لم تكن طرفا في الأزمة ولكنها أقحمت نفسا دفاعا عن شخص دون معرفتها بتفاصيل الأزمة من أجل كسب ثقة مسئول في نقابة المهن الموسيقية.