الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز البرلس، بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة رابع، وهرعت لموقع الحادث خدمة مرور الطريق الساحلي، وسيارات الإسعاف، وجرى نقل المتوفين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، والمصاب لاستقبال المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من تقرير المستشفى وفاة كل من “السيد عبدالنبى عبدالقادر، 58 سنة، والسيد محمد السيد عبدالنبي، 5 سنوات، ومحفوظه خليل محمد خليل، 56 سنة”، وإصابة منى محمد السيد عبدالنبى، 6 سنوات، اضطراب في درجة الوعى، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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بعد الفاصل

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