الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأزهر: الدكتور محمود وهبة مثال للباحثين الجادين ولم يمنعه المرض عن مواصلة هدفه

أحمد زارع المتحدث
أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر الشريف

قال أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر الشريف، إن قرار الموافقة على مناقشة رسالة الدكتوراة للدكتور محمود وهبة، كان مثالًا رائعًا من حيث توقيت استخراجه والحالة الإنسانية فيه من كلية التجارة.

 

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وهبة، كان مثالًا للباحثين الجادين فلم يثنيه مرضه وصعوبته على الاستمرار في استكمال رسالته والتواصل مع الأطباء.

 

الأزهر أكبر جامعة بها طلاب من ذوي الهمم

وتابع، أن جامعة الأزهر هي أكبر جامعة في العالم تحوي طلابًا من ذوي الهمم وتم تجهيز أماكن خاصة بهم وهذه الإنسانيات موجودة بجامعة الأزهر منذ القدم ومعروفة، مشيرًا إلى أن الجامعة يدرس فيها120 جنسية حول العالم، كما أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يراعي هذه الأمور بدقة متناهية ويحرص عليها.

 

وأشار إلى أن وهبة، يحظى بمكانة كبيرة بين طلابه وزملائه في أعضاء هيئة التدريس، وهو ماتم رصده وملاحظته من تعليقاتهم على مناقشته للدكتوراة عبر السوشيال ميديا.

جامعة الأزهر الدكتور محمود وهبة للباحثين الجادين رسالته رسالة الدكتوراه الأزهر ذوي الهمم الدكتور احمد الطيب

مواد متعلقة

محمود وهبة يكشف لـ«الدستور» كواليس مناقشة رسالة الدكتوراه فى المستشفى

مناقشة دكتوراة في العناية المركزة.. حينما وقف العِلم احترامًا لـ «وهبة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

خبير يوضح الفرق بين أزمة المصارف فى 2023 والرهن العقارى فى 2008

رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا يترشح رسميًا لخوض الانتخابات المقبلة

دكتور صبرى حافظ يروى ذكرياته الشخصية مع عميد الأدب العربى طه حسين

أبرز مشهد في «حضرة العمدة» الحلقة 3.. شخص يحاول قتل أحمد بدير

«الكتيبة 101».. جهود قواتنا المسلحة فى إجهاض «تكمين الكمين» الخاص بتنظيم القاعدة

«جئنا غزاة قاتلين».. «سره الباتع» يكشف الأسباب الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»