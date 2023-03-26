الأزهر: الدكتور محمود وهبة مثال للباحثين الجادين ولم يمنعه المرض عن مواصلة هدفه

قال أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر الشريف، إن قرار الموافقة على مناقشة رسالة الدكتوراة للدكتور محمود وهبة، كان مثالًا رائعًا من حيث توقيت استخراجه والحالة الإنسانية فيه من كلية التجارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وهبة، كان مثالًا للباحثين الجادين فلم يثنيه مرضه وصعوبته على الاستمرار في استكمال رسالته والتواصل مع الأطباء.

الأزهر أكبر جامعة بها طلاب من ذوي الهمم

وتابع، أن جامعة الأزهر هي أكبر جامعة في العالم تحوي طلابًا من ذوي الهمم وتم تجهيز أماكن خاصة بهم وهذه الإنسانيات موجودة بجامعة الأزهر منذ القدم ومعروفة، مشيرًا إلى أن الجامعة يدرس فيها120 جنسية حول العالم، كما أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يراعي هذه الأمور بدقة متناهية ويحرص عليها.

وأشار إلى أن وهبة، يحظى بمكانة كبيرة بين طلابه وزملائه في أعضاء هيئة التدريس، وهو ماتم رصده وملاحظته من تعليقاتهم على مناقشته للدكتوراة عبر السوشيال ميديا.