الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خبير يوضح الفرق بين أزمة المصارف فى 2023 والرهن العقارى فى 2008

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن الفارق بين أزمة المصارف في 2023، وأزمة الرهن العقاري في 2008.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أزمة الرهن العقاري كانت متعلقة بعمليات تضخم كبير في القطاع المالي بصفة عامة، وأنه لم يكن يعبر بصورة حقيقية عن الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف أن المشكلة الآن لا تخرج من قطاع البنوك، وإنما من أزمة التصخم الكبير الذي يضرب الاقتصاد العالمي، وأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغذاء والطاقة، وأسعار الشحن البحري.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي والبنوك في أوربا والعالم يتعامل مع شق محدود منه، وشق الطلب، وهو الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، لامتصاص الطلب والسيولة التي تم ضخها خلال تداعيات كورونا.

وأكد أنه مع رفع أسعار الفائدة لهذا الحد لم يتم امتصاص التصخم بصورة فعاله حتي الآن، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة هو الذي رتب أثار سئية على القطاع البنكي والمصرفي.

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