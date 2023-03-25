السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة بأوسيم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص، كان يستقلون ميكروباص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص عند محور الضبعة قيادة سائق 44 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبصحبته 14 راكبًا مصابًا، منهم 7 بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بسبب اصطدام سيارة نقل بالميكروباص؛ مما أدى إلى انقلابه وفرت السيارة النقل هاربه.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج، وتكثف مباحث أوسيم لضبط قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث، تحرر محضر بالواقعة واحاله المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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