آية سماحة عن أحمد أمين فى «الصفارة»: ممثل مثقف وداعم للجميع

تحدثت الفنانة آية سماحة عن تعاونها مع الفنان أحمد أمين، في مسلسل "الصفارة"، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، ويعرض على قناة dmc.

أوضحت سماحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنها سبق وتعاونت مع أحمد أمين في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، لكن هذه المرة الأجواء كانت مختلفة في "الصفارة"، نظرًا لاختلاف طبيعة العملين.

وأكدت آية سماحة أن العمل مع أحمد أمين مطمئن للغاية، ويجعلها تشعر أنها في يد أمينة، وأمام ممثل كبير ومثقف وداعم لكل من حوله.

كما أشادت بإجادة "أمين" لإدراك تفاصيل العمل والتركيز عليها، مما يجعل العمل معه مختلفًا في كل مرة، قائلة: "هو ممثل مثقف وبيدعم كل اللي حواليه وأنا بتعلم منه دايمًا.. لذلك في كل مرة بتبقى تجربة جديدة وبتبسط منها جدًا".

مسلسل "الصفارة" من بطولة الفنان أحمد أمين، طه دسوقي، حاتم صلاح، آية سماحة، من إخراج علاء إسماعيل، كتابة سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، إشراف على الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت.