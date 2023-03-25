السبت 25 مارس 2023
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فن

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل «علاقة مشروعة».. خيانة صادمة

جريدة الدستور

عرضت، اليوم، الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم.

وشهدت الحلقة الثالثة، مفاجأة صادمة للغاية، حيثُ اكتشف السائق الخاص لعمرو (ياسر جلال)، خيانة الأخير مع بثينة (مي عمرو)، بعد أن رآهما في وضع غير شرعي داخل منزل الأخيرة، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

وتعود أحداث المشهد، عندما ذهب عمرو (ياسر جلال) إلى بيت بثينة (مي عمر) بعد عقد قرانهما عند المأذون بشكل رسمي، لقضاء بعض الوقت معًا احتفالًا بزواجهما سرًا، للحفاظ على سر العلاقة بينهما والمولود التي تحمله بثينة من عمرو.

وعندما قرر عمرو مغادرة منزل بثينة، كان في انتظاره سائق الـ«أوبر» بالخارج، ليفاجأ عمرو بوقوف سائقه الشخصي أمام الباب، واتضح أن الأخير كان يستخدم سيارة عمرو الشخصية في توصيل زبائن «أوبر» دون علمه.

ورصدت الحلقة، زواج عمرو من بثينة بشكل رسمي لكن دون معرفة أحد، بعدما أقنعته الأخيرة بالزواج سرًّا وكتمان خيانتهما والمولود الذي تحمله منه بطريقة غير شرعية.

 

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