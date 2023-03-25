محافظة الإسكندرية تطفئ أضواء الجهات غير الحيوية لمدة ساعة احتفالًا بـ«ساعة الأرض»

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية احتفلت مساء اليوم بفعالية "ساعة الأرض Earth Hour" أكبر حدث بيئى عالمي سنوي، بإطفاء أنوار الجهات غير الحيوية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8:30 م. حتى 9:30 م، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن الهدف الرئيسي من احتفالية "ساعة الأرض" هو مواجهة التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، موضحًا أنه تم إطفاء الأنوار بمبنى الديوان العام، وفي كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف أن المشاركة في "ساعة الأرض" ‬تعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة، ودعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث الهام مع ضرورة الالتزام بعدم إطفاء أي أضواء أو أجهزة تترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة، مشددًا أنه لا بد على جميع المواطنين أن يضعوا السلامة أولًا قبل اتخاذ أي قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

من جانبه أوضح الدكتور سامح رياض عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، أنه سيتم تنفيذ فاعلية الاحتفال بساعة الأرض‪ Earth Hour ‬بإطفاء الإنارة الخارجية، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، بدءًا من الساعة 8:30 حتى 9:30، مساء اليوم السبت في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، مشيرًا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانًا شهيرًا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت في نيويورك‪.‬