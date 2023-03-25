السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من «الإمام الشافعي»: سبب عدم سير الحمار في طريق مستقيم

الإمام الشافعي
الإمام الشافعي

ظهر الفنان خالد النبوي، الذي يلعب شخصية الإمام الشافعي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الإمام الشافعي"، وأثناء رحلة القدوم إلى مصر التي لطالما طال انتظار المجيء إليها، وهو يمتطي حصانًا، ورفقته الفنان جمال عبد الناصر.

وسأل الإمام الشافعي الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، عن سبب عدم قدرة الحمار الذي يحمل العدة والسير في طريق مستقيم، ليرد الذي يجر الحِمار قائلًا: "الحمار يريد أن يحصل على حصته مما يحمله"، ليضحك الإمام الشافعي ويردد الحديث الخاص بضرورة إعطاء الأجير حقه، وقال الإمام الشافعي: "أعطوا الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه".

ضيوف الحلقة الثالثة من مسلسل الإمام الشافعي هم:

النجم القدير جمال عبدالناصر- فاتن سعيد - مونيكا هاني - سماح السعيد - جيهان خليل - خالد القيش- أيمن طعمة - رامز أمير - محمود السراج- حمزة العيلي- أحمد الرافعي - أحمد رفعت - وليد فواز - سلمى أبوضيف- أمينة العربي ة أمير صلاح الدين - خالد أنور.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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