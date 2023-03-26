بعد طفرة منجم السكرى.. خبراء: التعدين قادر على تحسين الأوضاع الاقتصادية

ثمن خبراء التعدين، خطط وزارة البترول لعام 2023، وذلك من خلال زيادة الإنتاج من منجم السكري لـ480 ألف أوقية ذهب، وارتفاع الإيرادات لـ 7.5 مليار دولار حتى فبراير الماضي، بعد استكشاف جيوفيزيقي باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة في مصر.

وقال محمد إمام، خبير التعدين، إن التعدين والثروة المعدنية فى مصر قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية، بحيث تزيد مساهمة ذلك القطاع فى تنمية الناتج القومي المحلى للبلاد، وفي ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على منجم السكري، يجب الإسراع بدخول مناطق جديدة لدائرة الإنتاج ومراجعة الشركات الحاصلة على رخص للتنقيب عن الذهب لضمان جديتها.

فيما كشف الدكتور حسن بخيت، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب وكذلك الأنشطة القديمة، تؤكد أن مستقبل مصر مشرق في مجال إنتاج الذهب، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا.

وطالب خبراء التعدين بسرعة إقامة مصفاة للذهب وفقا للمعايير العالمية لتقليل استنزاف الوقت والمال الناتج عن تصدير السبائك المنتجة للتنقية بالخارج، بالإضافة لإقامة معامل للتحليل مصنفة بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال.

يأتي هذا في ظل ارتفاع احتياطيات المنجم بمقدار 1.3 مليون أونصة، لتصل إلى 11.11 مليون أونصة، وفق أحدث المؤشرات الخاصة بموارد المنجم، وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات، نحو 20 مليار دولار.

كان قد كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منجم السكري حقق إيرادات بحوالي 7.5 مليار دولار، بعد إنتاج 5.2 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضى.

وأوضح “الملا”، خلال الجولة التفقدية بمنجم السكرى بالصحراء الشرقية، أن المنجم قادر على تحقيق المزيد فى ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافى المكثف به، وبدء تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، مشيرا إلى أن النتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات المهمة على أن الاستثمار التعدينى بمصر فى الطريق الصحيح نحو تعظيم عوائد ثرواتنا المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى.

واستمع الوزير لشرح حول العمل بمنجم السكرى الذى حقق من خلال تكثيف أنشطته الاستكشافية العامين الماضيين، إضافة حوالى 2 مليون أوقية للاحتياطى المعدنى، كما تمت إطالة عمر المنجم تحت السطحى من 3 إلى 9 سنوات، من خلال إضافة حوالى نصف مليون أوقية لاحتياطياته، وأن واحدا من أهم الإضافات التى تحققت بالمنجم هو تنفيذ استكشاف جيوفيزيقى باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة فى مصر، بالتعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، الذى تم بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما تضمن العرض أنه من المستهدف إنتاج ما بين 450 إلى 480 ألف أوقية خلال العام الحالى 2023، وتفقد الملا أعمال التنجيم فى المنجم السطحى وسير العمل فى مصنعى الاستخلاص.