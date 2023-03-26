اعترافات المتهم بقتل صديقه ببولاق الدكرور: ضربني وانتقمت منه

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفل 14 عامًا، على يد صديقه، البالغ من العمر 15 عامًا في مشاجرة ببولاق الدكرور.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليه سائقي توك توك، وقبل أيام من الواقعة، قام المجني عليه بضرب المتهم في الشارع، مما آثار غضب المتهم، فقرر الانتقام منه، فذهب إليه في حاملًا سلاح أبيض (سكين) وطعنه طعنة نافذة في الصدر، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بينهما، بسبب إهانة المتهم لصديقه، فاستشاط غضبًا، واحضر سلاحًا وطعنه طعنة نافذة في صدره، ليسقط غارقًا في دمائه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا، بوجود مشاجرة بين طفلين، ووفاة أحدهما على يد الآخر، وبالانتقال والفحص، تبين أن طفل عمره 15 عامًا، وأصل إقامته محافظة المنيا، أقدم على قتل صديقه، صاحب 14 عامًا وأصل إقامته محافظة بني سويف، بسبب مشاجرة نشبت بينهما في بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.