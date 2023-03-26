الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 26 مارس 2023

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأحد 26 مارس 2023

مع التغيرات المستمرة في حالة الطقس التي حدثت على مدار الأيام الماضية، وخاصة بعد سقوط الأمطار، يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم بصفة دورية لمعرفة أخر التغيرات الجوية، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

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حالة الطقس اليوم الأحد 26 مارس 2023

 

ويقدم موقع «الدستور» من خلال التقرير التالي بيان بحالة الطقس اليوم الأحد 26مارس 2023، لمتابعيها من أجل الإطلاع عليها.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس على مدار اليوم والتي أشارت فيها تكون  شبورة مائية صباحُـا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون طقس الأحد مائل للدفء نهارُا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

مع زيادة فرص  سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبُا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وبنسبة 20% يوجد  فـرص  سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 22، الصغرى 13.

العاصمة الإدارية العظمى 22، الصغرى 13.

6 أكتوبر العظمى 23، الصغرى 14.

بنهــــا العظمى 22، الصغرى 13.

دمنهور العظمى 21، الصغرى 13.

وادى النطرون العظمى 22، الصغرى 14.

كفر الشيخ العظمى 22، الصغرى 14.

المنصورة العظمى 21، الصغرى 13.

الزقازيق العظمى 22، الصغرى 13.

شبين الكوم العظمى 22، الصغرى 13.

طنطا العظمى 22، الصغرى 13.

دمياط العظمى 22، الصغرى 14.

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 23، الصغرى 13.

السويس العظمى 23، الصغرى 13.

العريش العظمى 22، الصغرى 13.

رفح العظمى 21، الصغرى 13.

رأس سدر العظمى 22، الصغرى 13.

نِخِل العظمى 20، الصغرى 07.

كاترين العظمى 15، الصغرى 04.

الطور العظمى 24، الصغرى 17.

طابا العظمى 20، الصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 25، الصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 20، الصغرى 14.

العلمين الجديدة العظمى 20، الصغرى 14.

مطروح العظمى 19، الصغرى 14.

السلوم العظمى 19، الصغرى 12.

سيوة العظمى 23، الصغرى 12.

رأس غارب العظمى 24، الصغرى 15.

الغردقة العظمى 25، الصغرى 15.

سفاجا العظمى 25، الصغرى 15.

مرسى علم العظمى 25، الصغرى 16.

شلاتين العظمى 27، الصغرى 17.

حلايب العظمى 26، الصغرى 16.

أبو رماد العظمى 26، الصغرى 16.

رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 17.

الفيوم العظمى 24، الصغرى 12.

بني سويف العظمى 24، الصغرى 12.

المنيا العظمى 24، الصغرى 11.

أسيوط العظمى 24، الصغرى 12.

سوهاج العظمى 25، الصغرى 13.

قنا العظمى 26، الصغرى 15.

الأقصر العظمى 27، الصغرى 15.

أسوان العظمى 27، الصغرى 16.

الوادى الجديد العظمى 27، الصغرى 12.

أبوسمبل العظمى 27، الصغرى 14.

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