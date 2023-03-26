الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد الرابع من رمضان 2023

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم الأحد اليوم الرابع من رمضان 2023

يعرض موقع «الدستور» لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الرابع من رمضان لأداء الصلاة في أوقاتها وعدم الخروج عنها، وذلك وفق مواقيت الصلاة في كل محافظة.

اقرأ أيضًا

قيمة زكاة الفطر 2023 و4 مواعيد لإخراجها

إخراجها قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023.. ننشر قيمة زكاة المال 2023 وآخر موعد لها

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الرابع من رمضان

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة  اليوم الأحد في اليوم الرابع من رمضان وفق عدد من المحافظات التي تختلف فيها مواعيد الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة القاهرة 


موعد أذان الفجر ٤:٢٦ ص.
الشروق ٥:٥٣ ص.
موعد أذان الظهر ١٢:٠١ م.
موعد أذان العصر ٣:٣٠ م.
موعد أذان المغرب ٦:٠٩ م.
موعد أذان العشاء ٧:٢٧ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة الإسكندرية 


موعد أذان الفجر ٤:٣٠ ص.
الشروق ٥:٥٩ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٧ م.
موعد أذان العَصر ٣:٣٦ م.
موعد أذان المَغرب ٦:١٥ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٣٤ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة بورسعيد 


موعد أذان الفجر ٤:٢١ ص.
الشروق ٥:٤٩ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٧ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٢٦ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٠٥ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٢٤ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة سوهاج


موعد أذان الفجر ٤:٢٨ ص.
الشروق ٥:٥٢ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٩ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٢٧ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٠٧ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٢٢ م.


مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر ٤:٢٥ ص.
الشروق ٥:٤٩ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٦ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٢٣ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٠٣ م.
موعد أذان العِشاء ٧:١٧ م.

إمساكية رمضان 2023 pdf| وأبرز الأدعية المستجابة في شهر الصيام

قيمة زكاة الفطر 2023 و4 مواعيد لاخراجها


مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة أسوان 


موعد أذان الفجر ٥:٠١ ص.
الشروق ٦:٢٤ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٣٠ م.
موعد أذان العَصر ٣:٥٧ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٣٧ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٥١ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة الغردقة 


موعد أذان الفجر ٤:١٩ ص.
الشروق ٥:٤٤ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥١ ص.
موعد أذان العَصر ٣:١٩ م.
موعد أذان المَغرب ٥:٥٨ م.
موعد أذان العِشاء ٧:١٤ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة مرسى مطروح 


موعد أذان الفجر ٤:٤١ ص.
الشروق ٦:٠٩ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١٢:١٧ م.
موعد أذان العَصر ٣:٤٦ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٢٦ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٤٥ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة المحلة الكبرى


موعد أذان الفجر ٤:٢٥ ص.
الشروق ٥:٥٤ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠١ م.
موعد أذان العَصر ٣:٣١ م.
موعد أذان المَغرب ٦:١٠ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٢٨ م.

الصلاة اليوم الصلاة اليوم الأحد اليوم الرابع من رمضان رمضان 2023 مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم الاحد موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الدفاع الروسية: القوات الأذربيجانية انتهكت خط التماس فى منطقة شوشا مع أرمينيا

الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن

تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

«المركزى للإحصاء»: مصر حققت المركز 21 فى مؤشر أداء تغير المناخ

دعاء الفجر اليوم الأحد 26 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»