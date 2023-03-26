مواعيد الصلاة اليوم الأحد الرابع من رمضان 2023

يعرض موقع «الدستور» لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الرابع من رمضان لأداء الصلاة في أوقاتها وعدم الخروج عنها، وذلك وفق مواقيت الصلاة في كل محافظة.

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الرابع من رمضان

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الرابع من رمضان وفق عدد من المحافظات التي تختلف فيها مواعيد الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجر ٤:٢٦ ص.

الشروق ٥:٥٣ ص.

موعد أذان الظهر ١٢:٠١ م.

موعد أذان العصر ٣:٣٠ م.

موعد أذان المغرب ٦:٠٩ م.

موعد أذان العشاء ٧:٢٧ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة الإسكندرية



موعد أذان الفجر ٤:٣٠ ص.

الشروق ٥:٥٩ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٧ م.

موعد أذان العَصر ٣:٣٦ م.

موعد أذان المَغرب ٦:١٥ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٣٤ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة بورسعيد



موعد أذان الفجر ٤:٢١ ص.

الشروق ٥:٤٩ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٧ ص.

موعد أذان العَصر ٣:٢٦ م.

موعد أذان المَغرب ٦:٠٥ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٢٤ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة سوهاج



موعد أذان الفجر ٤:٢٨ ص.

الشروق ٥:٥٢ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٩ ص.

موعد أذان العَصر ٣:٢٧ م.

موعد أذان المَغرب ٦:٠٧ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٢٢ م.



مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر ٤:٢٥ ص.

الشروق ٥:٤٩ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٦ ص.

موعد أذان العَصر ٣:٢٣ م.

موعد أذان المَغرب ٦:٠٣ م.

موعد أذان العِشاء ٧:١٧ م.



مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة أسوان



موعد أذان الفجر ٥:٠١ ص.

الشروق ٦:٢٤ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٣٠ م.

موعد أذان العَصر ٣:٥٧ م.

موعد أذان المَغرب ٦:٣٧ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٥١ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة الغردقة



موعد أذان الفجر ٤:١٩ ص.

الشروق ٥:٤٤ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥١ ص.

موعد أذان العَصر ٣:١٩ م.

موعد أذان المَغرب ٥:٥٨ م.

موعد أذان العِشاء ٧:١٤ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة مرسى مطروح



موعد أذان الفجر ٤:٤١ ص.

الشروق ٦:٠٩ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١٢:١٧ م.

موعد أذان العَصر ٣:٤٦ م.

موعد أذان المَغرب ٦:٢٦ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٤٥ م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في مدينة المحلة الكبرى



موعد أذان الفجر ٤:٢٥ ص.

الشروق ٥:٥٤ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠١ م.

موعد أذان العَصر ٣:٣١ م.

موعد أذان المَغرب ٦:١٠ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٢٨ م.