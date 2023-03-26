الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في دهس فرد أمن أمام مول شهير بالشيخ زايد

جانب من الحادث
جانب من الحادث

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في دهس فرد أمن أمام مول شهير بمدينة الشيخ زايد بعدما أطاح به شاب يستقل سيارة لمنع فرد الأمن له من دخول من بوابة الطوارئ. 

وقررت النيابة استدعاء المصاب لسماع اقواله حول ملابسات الحادث كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول دخول المول من أحد البوابات بالقوة، وعندما حاول فرد الأمن وتنفيذ تعليمات المول، دهسه بسيارته.

وتابعت التحريات الأولية، أنه بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول، تبيّن أن المتهم حاول الدخول بالقوة من البوابة المخالفة لعبور السيارات، وعندما أخبره فرد الأمن بأن التعليمات تمنع دخوله من  البوابة دهس فرد الأمن وتركه مصابًا على الأرض. 

وقال يوسف جمال 24 عامًا ضحية عملية الدهس، إنه يعمل فرد أمن بمول شهير في مدينة الشيخ زايد، مضيفا: كنت أقف على بوابة يطلق عليها مجمع البنوك، حيث يحظر وقوف أي سيارات خاصة في هذه المنطقة إلا سيارات نقل الأموال والأسعاف والحماية المدنية أي للطوارئ فقط. 

وأوضح أنه ضمن مهام عمله تنبيه الأشخاص الذين يقفون بسيارتهم للتحرك في أماكن يسمح لهم بالوقوف فيها.

وأضاف أنه عندما وجد صاحب السيارة يقف في هذا المكان، توجه إليه وطلب منه بكل احترام التوجه إلى مكان آخر، لكنه رفض، موضحًا أنه اتصل بالمشرف المسئول عنه وروى له ما حدث وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج من الاصابات التي لحقت به. 

وقالت والدة الضحية إن ابنها يعمل فرد أمن على البوابة بالمول، وأثناء عمله دخل عليه شخص يستقل سيارة ملاكي، وحاول الدخول بالقوة قائلًا: “وسع يلا لادوسك قدامي”.

وأوضحت والدة فرد الأمن، أن البوابة التي يعمل بها نجلها ليست مخصصة لسيارات عملاء المول، إنما مخصصة للطوارئ.

وأكدت والدة فرد الأمن، أن نجلها قال للمتهم: أنا هشيل ليك القمع بس ده ممنوع والمكان اللي حاطط التعليمات دي، فدهسه المتهم بسياراته بطريقة جنونية، وتركه في الشارع.

وأضافت والدة فرد الأمن المصاب، أن نجلها تعرض لإصابات بالغة نتيجة دهس المتهم له بسيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم  780 جنح قسم أول الشيخ زايد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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