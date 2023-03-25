السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رمضان بيجمعنا.. قرية قشطوخ تفتتح الدورة الرمضانية «برازيل الدلتا»

افتتاح دوره رمضانيه
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية

افتتحت أهالي وشباب قرية قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، الدورة الكروية الرمضانية والتي يطلق عليها اسم دورة برازيل الدلتا، ودورة مؤمن زكريا وذلك وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة عدد من الفرق الرياضية بمحافظتي الغربية المنوفية من مخلاف مراكز المحافظتين.

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واشتهرت الدورة الرمضانية بقرية قشطوخ بجماهيرية كبيرة وحظت بصيت واسع وذلك نظرًا لضخامتها ومشاركات العديد من الفرق الرياضية في البطولة والتنظيم الجيد والذي يبدأ الترتيب له من قبل رمضان حيث يتم سحب قرعة علانية للمجموعات المشاركة في البطولة ينتظرها يتابعها الكثيرين. 

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وأكد عطية شرارة أحد أبناء تلا ومن المنظمين للدورة، أنهم كأهالي مركز تلا عامة وقرية قشطوخ بالأخص ينتظرون تلك البطولة من العام للآخر في كل رمضان، ويعتبرونها من أقوى الدورات الرمضانية على مستوى محافظة المنوفية بل على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب كمية الجماهير التي تأتي من كل مكان والتغطية والفرق المشتركة  للاستمتاع بالكرة والأجواء الرمضانية واعتادوا على حضورها والتحضير لها كل عام.

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افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية

افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
افتتاح دوره رمضانيه بالمنوفية
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وائل لطفي

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