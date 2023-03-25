السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، بالاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للجامعات في جلسته بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

صرح الدكتور محمود زكي، أن المجلس ناقش خلال انعقاده عددًا من الموضوعات المهمة شملت تنظيم الجامعات زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقيام الجامعات بإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية لمواجهة تغيرات المناخ بالأقاليم الجغرافية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل، واستمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

أضاف رئيس جامعة طنطا أن المجلس ناقش أهمية دعم المبادرات الرئاسية والقومية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة من خلال أعضاء هيئات التدريس والطلاب المتطوعين مع تسخير كافة الإمكانات المادية المتاحة بالجامعات للوصول إلى معدلات انجاز قياسية تحقق مستهدفات المشروع والاستراتيجية الوطنية للتنمية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة في ضوء رؤية مصر 2030.

رئيس جامعة طنطا يشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للجامعات الاجتماع الدوري الإمكانات المادية الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية والخاصة الهيئة العامة لتعليم الكبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الحلقة 3 من الكتيبة 101.. وفاء عامر تكتشف مخزن سلاح للإرهابيين في منزل جارها

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل «علاقة مشروعة».. خيانة صادمة

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

مذكرات زوج الحلقة 3.. صدام بين طارق لطفي ونجله بسبب العمل

«لوّن حياتك» مع عالم من الألوان لتثري منزلك بالفخامة والرُقي من «دهانات الجزيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»