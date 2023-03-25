بيلد: بيلينجهام يعاني من إصابة مزمنة ويثير الذعر لدورتموند

كشفت تقارير صحفية أن الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني، يعاني من إصابة مزمنة في الركبة.

ويعد جود بيلينجهام الصفقة التي تتصارع عليها العديد من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند في 30 يونيو من عام 2025.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن إدارة بروسيا دورتموند قلقة بشأن الحالة البدنية لبيلينجهام، مشيرة إلى أن الأطباء اقترحوا ضرورة حصول اللاعب على قسط من الراحة بسبب ما يرون أنها التهاب كيسي مزمن في الركبة، ولكن اللاعب رفض ذلك بسبب رغبته في مواصلة مساعدة الفريق في سباق الفوز بلقب الدوري الألماني.

ويتصدر بروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

إصابة بيلينجهام في الركبة ليست الأمر الوحيد المقلق بالنسبة لإدارة دورتموند، إذ اضطر اللاعب لارتداء ضمادة كتف خلال مباراة الفريق الماضية أمام كولن.

جود بيلينجهام انضم لصفوف نادي بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 بعد عام واحد فقط من تصعيده للفريق الأول لنادي برمنجهام الإنجليزي من فريق تحت 18 عامًا.

ولعب بيلينجهام 124 مباراة بقميص فريق بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 20 هدفًا وصنع 24 لزملائه في الفريق، كما شارك في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لبرمنجهام وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الانجليزي، شارك جود بيلينجهام في 22 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.

ويتواجد بيلينجهام حاليًا في معسكر المنتخب الانجليزي لفترة التوقف الدولية لشهر مارس.

وشارك في فوز منتخب بلاده على نظيره الإيطالي في الجولة الأولى من التصفيات، بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي المنتخب الانجليزي نظيره الأوكراني، غدًا في السادسة مساءً بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، يورو 2024.