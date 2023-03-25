حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة موظف بشركة تحويلات مالية فى بدر

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص متهمين في قضية سرقة موظف بشركة تحويلات مالية في بدر 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية، يفيد بأنَّه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة، استوقفه عدد من الأشخاص مستقلين سيارة وافتعلوا حديثا معه بدعوى سؤاله على إحدى الطرق وغافلوه وسرقوا حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة وبداخلها مبلغ مالي من متحصلات العمل.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها باسم سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمكن ضبطه بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم أمكن ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.