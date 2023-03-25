السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة موظف بشركة تحويلات مالية فى بدر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص متهمين في قضية سرقة موظف بشركة تحويلات مالية في بدر 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية، يفيد بأنَّه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة، استوقفه عدد من الأشخاص مستقلين سيارة وافتعلوا حديثا معه بدعوى سؤاله على إحدى الطرق وغافلوه وسرقوا حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة وبداخلها مبلغ مالي من متحصلات العمل.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها باسم سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمكن ضبطه بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم أمكن ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تعليم نجع حمادي: إحالة معلم ومعلمة للشؤون القانونية للتحقيق لنشرهما أخبار كاذبة

اعرف سعر اليورو اليوم السبت 25-3-2023 خلال التعاملات المسائية

هبوط أرضي مفاجئ في التربة الأرضية وطبقة الإسفلت في السنطة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

رمز دولة التلاوة.. «الدستور» داخل مسقط رأس الشيخ «الحصري»

السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يناقش المشروعات التنموية المستقبلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون