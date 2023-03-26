بعد مناقشته للرسالة بالعناية المركزة.. تفاصيل مرض الباحث محمود وهبة

لم يناقش رسالة الدكتوراه من داخل قاعة الجامعة، بل ناقشها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ليكون نموذجا لشاب تحدى الصعاب، بعدما أصابه مرض سرطان العظام منذ عامين بالإضافة إلى صعوبة في التنفس والبلع.

لم يستسلم الباحث محمود وهبة المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، لمرضه، بل صمم على مناقشة الدكتوراه وتحقيق حلمه وساعده أعضاء هيئة التدريس الذين لم يتأخروا عن تلبية هذا الطلب، في مناقشة استمرت لمدة ساعتين.

المرض الذي يعاني منه الباحث محمود وهبة، هو "سرطان العظام" ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

وفقًا لموقع mayoclinic يُمكن أن يَبدأ سرطان العظام في أي عظم في الجسم، لكنه يُؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين، كما أن سرطان العظام أمر نادر الحدوث، حيث يُشكل أقل من 1 في المائة من جميع أنواع السرطان، في الحقيقة، تَظهر الأورام العظمية غير السرطانية بشكل أكثر شيوعًا من الأورام السرطانية.

لا يَشمل مصطلح "سرطان العظام" أنواع السرطان التي تَبدأ في مكان آخر من الجسم وتَنتشر (تَنتقل) إلى العظم. بدلًا من ذلك، يتم تسمية تلك السرطانات بالمكان الذي بدأت فيه، مثل سرطان الثدي الذي انتقل إلى العظام.

تَحدث بعض أنواع سرطان العظام لدى الأطفال بشكل رئيسي، بينما يُصيب بعضها الآخر البالغين في أغلب الأحيان، الإزالة الجراحية هي العلاج الأكثر شيوعًا ولكن يُمكن استخدام العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. يَعتمد قرار استخدام الجراحة أو العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي على نوع سرطان العظام الذي يتم معالجته.

الأنواع

الساركوما العظمية

الساركوما الغضروفية

ساركوما إيوينغ.

الأعراض الخاصة بمرض سرطان العظام

تشتمل علامات وأعراض سرطان العظام على:

ألم العِظام

التورم أو الإيلام بالقرب من المنطقة المصابة

إضعاف العظام، مؤديًا للكسر

الإرهاق

فقدان الوزن غير المتعمَّد

متى تزور الطبيب؟

احجزي موعدًا مع طبيبك إذا كنت تعانين، أو يعاني طفلك، من ألم في العظام تصاحبه الأعراض التالية:

يظهر ويزول

يزداد سوءًا في الليل

لا يزول عند استخدام مسكنات الألم المتوفِّرة بدون وصفات طبية

طلب تحديد موعد

الأسباب

سبب معظم سرطانات العظام غير معروف. وقد أُرجع عدد صغير من سرطانات العظام إلى عوامل وراثية، في حين أن البعض الآخر ناجم عن التعرُّض لإشعاع سابق.

تلازمات الوراثية الموروثة: تزيد بعض المتلازمات الوراثية المحددة والنادرة، والتي تورّث عائليًا، من خطر التعرض للإصابة بسرطان العظام، ومنها: متلازمة لي-فروميني، والورم الأرومي الشبكي الوراثي.

مرض باجيت الذي يصيب العظام : يعد مرض باجيت الذي يصيب العظام أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا، وهو يزيد خطر التعرض للإصابة بسرطان العظام لاحقًا.

العلاج الإشعاعي للسرطان. كما أن التعرض إلى جرعات عالية من الإشعاع، كتلك الصادرة عند العلاج الإشعاعي من السرطان، يزيد خطر التعرض للإصابة بسرطان العظام في المستقبل.