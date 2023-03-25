السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عطل فنى فى رابط استمارة الفرصة مع لميس الحديدى وصفحة البرنامج تنشر رابطا جديدا

جريدة الدستور

 

أعلنت أسرة برنامج الفرصة مع لميس الحديدي، مسابقة الشركات الناشئة على شاشة ON، حدوث عطل فني في رابط استمارة التقديم على المسابقة وقد نشرت صفحة البرنامج رابط جديد للتقديم وهو

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYtzXJ_gqSFL73-4cRQOK-e-dOx0tse2r_9nMf_mejSCP2fg/viewform?usp=sf_link

وأكد القائمون على البرنامج أن كل الاستمارات التي تم تقديمها عبر الرابط القديم قد تم حفظها ولا حاجة لمن قدموا على المسابقة بإعادة التقديم لكن كل من لم يقدم على المسابقة بعد عليه استخدام الرابط الجديد للدخول إلى الاستمارة.

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية  وقد تخرج منه منذ ٢٠١٧ عدد من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة مثل سويفل ومزارع وهوايا وثاندر وموني فيلوز.

أي شركة صغيرة قائمة في مصر بها فكرة مبتكرة ولم تتجاوز ٣ سنوات على إنشائها أو حتى لو كانت مازالت في مرحلة تجريبية يمكنها التقديم على المسابقة.

   ولأول مرة هذا العام سيتم تصوير عدد من حلقات البرنامج في مختلف محافظات مصر بالدلتا والصعيد ومدن القناة.

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وائل لطفي

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