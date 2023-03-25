استكمال محاكمة المتهم بقتل سروجى سيارات بورشة بالقليوبية.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات بنها بالقليوبية، غدًا، محاكمة نجار مسلح متهم بقتل سروجى سيارات أثناء وجوده فى ورشته بمنطقة القلج بالخانكة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٠٦٦٤/٢٠٢٢ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى شمال بنها أن المتهم "إبراهيم. م"، 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه قتل المجنى عليه محمد لطفى محمد رضوان، عمدًا مع سبق الإصرار.

وعقد العزم على قتله على أثر خلاف نشب بينهما وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدًا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله، فأعد سلاحًا ناريًا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجنى عليه حيث تأكد من تواجده فيها وقام بإطلاق عدة رصاصات صوبة حتى لقى مصرعه وتم ضبط المتهم.