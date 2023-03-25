السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة المتهم بقتل سروجى سيارات بورشة بالقليوبية.. غدًا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات بنها بالقليوبية، غدًا، محاكمة نجار مسلح متهم بقتل سروجى سيارات أثناء وجوده فى ورشته بمنطقة القلج بالخانكة.

 وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٠٦٦٤/٢٠٢٢ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى شمال بنها أن المتهم "إبراهيم. م"، 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه قتل المجنى عليه محمد لطفى محمد رضوان، عمدًا مع سبق الإصرار.

وعقد العزم على قتله على أثر خلاف نشب بينهما وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدًا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله، فأعد سلاحًا ناريًا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجنى عليه حيث تأكد من تواجده فيها وقام بإطلاق عدة رصاصات صوبة حتى لقى مصرعه وتم ضبط المتهم.

محكمة جنايات بنها القليوبية محاكمة نجار مسلح قتل سروجى سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تعليم نجع حمادي: إحالة معلم ومعلمة للشؤون القانونية للتحقيق لنشرهما أخبار كاذبة

اعرف سعر اليورو اليوم السبت 25-3-2023 خلال التعاملات المسائية

هبوط أرضي مفاجئ في التربة الأرضية وطبقة الإسفلت في السنطة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

رمز دولة التلاوة.. «الدستور» داخل مسقط رأس الشيخ «الحصري»

السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يناقش المشروعات التنموية المستقبلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون