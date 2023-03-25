تقرير: ريال مدريد يراقب أوسيمين وسعر الصفقة العائق الوحيد

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني، المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، للدخول في مفاوضات لضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويقدم أوسيمين موسمًا مميزًا رفقة نابولي، وساهم في احتلال الفريق صدارة ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن واقترابه من تحقيق لقب الكالتشيو.

وفقًا لما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن ريال مدريد يراقب موقف المهاجم النيجيري، تمهيدًا للتقدم بعرض لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب أوسيمين 29 مباراة بقميص نابولي خلال الموسم الجاري، وسجل 25 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وحدد ريال مدريد عددًا من الأهداف المحتملة لتدعيم الهجوم، وخلافة كريم بنزيما خلال الموسم المقبل؛ وعلى رأسهم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في جلب أحدهما لصفوف الفريق.

فيما أشار موقع «Fichajes» الإسباني إلى أن سعر صفقة أوسيمين سيكون العائق الوحيد أمام انضمام اللاعب لريال مدريد.

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، أن ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد يتنافسان على ضم أوسيمين.

فيكتور أوسيمين بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني، وانتقل لنادي تشارلوري البلجيكي في صيف 2018 على سبيل الإعارة، ثم انتقل بشكل نهائي للنادي البلجيكي في صيف 2019، ثم رحل لفريق ليل الفرنسي في نفس الانتقالات.

وشارك أوسيمين في 91 مباراة بقميص فريق نابولي منذ انتقاله لصفوف الفريق، وسجل 53 هدفًا وصنع 14 لزملائه.

ولعب أوسيمين 181 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل خلالها 91 هدفًا وصنع 24 لزملائه في الفريق.

وشارك أوسيمين في 23 مباراة بقميص منتخب نيجيريا الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 8 لزملائه في المنتخب.

ويتصدر نابولي ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، الكالتشيو، برصيد 71 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن فريق لاتسيو، صاحب المركز الثاني وأقرب ملاحقيه في جدول الترتيب.