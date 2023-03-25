السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شريف منير: «اللي يتكلم عن علم مصر ويشكك في وطنيتي في الزبالة»

شريف منير
شريف منير

كشف الفنان الكبير شريف منير، عن سر عذابه في الحياة.

وقال "منير" خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "سر عذابي إني نفسي لوامة جداً، بقعد أراجع مع نفسي حاجات، كتير جداً، ودايماً بعتذر، وعندي ثقافة الإعتذار".

سر عذابي إني بلوم نفسي.. وسلاحي علي السوشيال ميديا بلوك

وأضاف أنه يقسو على نفسه، وان القسوة مرتبطة عنده بالحب وله جزء كبير في تكوين شخصيته.

وأردف: "السوشيال ميديا لما كنت أشوف حاجة أضايق وأتنرفز، بس دلوقتي، لا بقيت أدور علي الحاجات إللى تضايق، عشان بستمتع بالبلوك، سلاحي علي السوشيال ميديا بلوك، وأرمي ولا يخضني حاجة".

وأشار إلى أنه ناقم على السوسيال ميديا وبستخدمها لما بحتاجها، متابعاً:" مبقتش أتاثر بكل إللى بيتقال، إللي يتكلم عن علم مصر ويشكك في وطنيتي في الزبالة".

شريف منير: «أبويا روحه لبساني بحركاته وأدائه»

 

شريف منير: «القسوة إللي بيني وبين أولادي مفيهاش ضرب»

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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