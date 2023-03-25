شريف منير: أمي أكثر حد في حياتي شجعني على الفن

كشف الفنان الكبير شريف منير، عن كواليس علاقته بوالدته.

وقال "منير" خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "عمر ما حد موجود في الحياة عطاءة وعطفه هيبقي زي الأم أبداً"، ووالدتي بالذات، دي كانت الكفة اللى بتوازن أمام والدي من الناحية التانية وبتدي الحنية والدعم النفسي طول الوقت".

وأضاف:" كانت بتشيل مشاكل على كتافها بسببي، وشالت عني كتير، ودفعت ثمن ده في حاجات كتير، وأمي كانت أكثر حد في حياتي شجعني على الفن، من إبتدائي لحد ما احترفت، وملحقتش تشوفني لما بقي ليا إسم، يمكن أبويا شافني شوية ومكنش مصدق الوضع الفني، إنما أمي دعمت ومشافتش".

وأكمل: "الحياة إللى مريت بيها معاها في تكويني وكبري، كان في خوف مبالغ فيه، وان بنتي أسما في خناقات دايما، ناقر ونقير طول الوقت، وأنا مبعرفش اتعامل مع الناس بقناع طول الوقت".