فنانون ونقاد يدافعون عن «مربوحة»: موهبة عظيمة وتواجه «حملة ممنهجة»

دافع فنانون ونقاد عن الفنانة رحمة أحمد، ضد موجة الهجوم التى تتعرض لها عقب عرض حلقتين فقط من مسلسل «الكبير أوى» فى موسمه السابع.

البداية من الفنان محمد جمعة، الذى أعاد نشر «منشورات» لعدد من الأشخاص على «فيسبوك»، ينتقدون خلالها أداء رحمة أحمد لشخصية «مربوحة»، ضمن أحداث الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى» فى موسم رمضان الحالى.

وقال «جمعة» تعليقًا على هذه «المنشورات»: «طب أنا ممكن أسامح أى حد، إلا اللى يقول الكلام ده، رحمة أحمد موهبة عظيمة، إحنا كسبناها، وأنا من أشد المعجبين بيها».

واتفق معه الفنان علاء مرسى قائلًا: «رحمة أحمد موهوبة ونجمة مهمة ودى حملة ممنهجة تافهة من مجموعة تافهين»، وفق تعبيره.

بينما حذر الفنان كريم فهمى من خطورة «اللجان الإلكترونية» على الفن والفنانين، وقال: «اللجان مرعبة والله مرعبة، لو مش قادر خلاص ادفع عشان اللجان تشكر فيك»، مضيفًا: «بس أمانة عليك بلاش تأذى ممثل أو ممثلة فى رزقه، هقولها تانى وتالت وعاشر، اتنافسوا بشغلكوا مش بلجانكوا».

ونشر النافد الفنى سعد يوسف عمارة مجموعة «سكرينات» لـ«البوست الدوار» الذى ينتقد رحمة أحمد، بنفس الكلمات والأسلوب وحتى الأخطاء الإملائية، وعلق عليها بقوله: «أنا بس عاوزك تقلب فى الصور وتتفرج وتقرا كويس جدًا، عشان ماتنجرفش بدون وعى وتنتقد.. هى حملة جاهزة عليها من أول حلقة.. أنا ماشفتش (الكبير) لحد دلوقتى، بس الكلام ده بيأكدلى إنها شاطرة وناجحة.. ربنا معاها».