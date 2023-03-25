السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسر جلال.. الاستثنائى

ياسر جلال
ياسر جلال

دائمًا ما يتفوق النجم ياسر جلال على نفسه، فهو لا يتنازل عن أن يُخرج أفضل ما لديه فى أى شخصية يجسدها، وأهم ما يتمتع به أنه لا يوجد لديه دور يشبه الآخر، لذا نراه فى ثوب جديد تمامًا فى مسلسله الجديد «علاقة مشروعة»، الذى يعد التجربة الأولى له فى مسلسلات الـ١٥ حلقة.

من أول حلقة استطاع أن يثبت ياسر جلال حضوره الطاغى على الشاشة، واستطاع أيضًا أن يجمع المتناقضات فى شخصية واحدة، فهو يُظهر القوة والقسوة بنفس البراعة التى يظهر بها الحنان والرومانسية. هذه المتناقضات جعلت المشاهد يعجز عن تصنيف ياسر جلال أو حصره داخل نمط تمثيلى معين، وصار الجمهور يؤمن بأنه أمام فنان استثنائى لديه القدرة والكفاءة على تغيير جلده بإتقان تام، ولديه القدرة أيضًا على الإبداع فى كل دور يؤديه. الإتقان الذى يبديه الفنان الكبير فى أداء شخصية «عمرو وصفى» سيحول تلك الشخصية إلى رمز فى عقول المشاهدين لسنوات، لأنها شخصية حية قريبة من الواقع ومن الأحداث اليومية التى يعايشها المواطنون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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