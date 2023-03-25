نجلاء بدر: يوسف إدريس وراء مشاركتى فى «سره الباتع»

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بردود أفعال الجمهور الإيجابية حول الحلقات الأولى من مسلسل «سره الباتع»، الذى يشارك حاليًا فى الموسم الرمضانى.

وقالت، لـ«الدستور»، إنها وافقت، فورًا، على المشاركة فى المسلسل كونه مأخوذًا عن رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، مبينة أن الدراما المصرية تفتقد، منذ سنوات، الأعمال المأخوذة عن إبداعات كبار الكتاب. وأشارت إلى أن من بين أسباب الموافقة خوض المخرج خالد يوسف تجربته الأولى فى الدراما التليفزيونية، وهو يمتلك تاريخًا كبيرًا فى السينما.