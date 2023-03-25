حبس 4 أشخاص تم ضبطهم داخل سيارة «أجرة» بداخلها مخدرات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم السبت، حبس 4 متهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش والهيدرو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط المتهمين الأربعة حال إستقلالهم سيارة "أجرة ملك وقيادة أحدهم"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 10 أكياس من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو، استعداد لترويجها على عملائهم، بقصد الربح السريع والغير مشروع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، حال إستقلالهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيدرو - 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.