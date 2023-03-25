السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص تم ضبطهم داخل سيارة «أجرة» بداخلها مخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم السبت، حبس 4 متهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش والهيدرو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط المتهمين الأربعة حال إستقلالهم سيارة "أجرة ملك وقيادة أحدهم"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 10 أكياس من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو، استعداد لترويجها على عملائهم، بقصد الربح السريع والغير مشروع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، حال إستقلالهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيدرو - 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

دراسة.. العالم بدأ في تسریع نشاطات الاستكشاف والإنتاج بقطاع النفط

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. ضابط المخابرات يستجوب «أبوعمار المهاجر»

اعترافات صادمة لـ«موكا حجازى».. مارست الرذيلة مع 5 شباب من أجل الشهرة والمال

شرب الكثير من الماء.. إرشادات حول الصحة والسلامة لموسم الأمطار

«علاقة مشروعة» الحلقة 3.. سائق ياسر جلال الشخصي يكشف خيانته مع مي عمر

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. الضابط نور يضع خطة القبض على «أبو عمار المهاجر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون