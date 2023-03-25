السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

سقوط سيارة في ترعة
سقوط سيارة في ترعة المريوطية

سقطت سيارة ربع نقل في ترعة المريوطية دون وفيات أو إصابات، تم انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط سيارة ربع نقل بترعة المريوطية دائرة المركز .

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة ربع نقل تابعة لشركة شحن قيادة سائق، 55 سنة وبصحبته مندوب الشركة 20 سنة، الذي أفاد بأنه أثناء سيره من البدرشين في اتجاه أبو النمرس اختلت عجلة القيادة تحت يده مما أدى إلى سقوطه في الترعة ولا يوجد وفيات او إصابات، تم انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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