السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين لاتجارهما في العقاقير المخدرة بالأزبكية

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما عقاقير طبية مؤثرة بقصد الاتجار، وأحالتهما للنيابة للتحقيق. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم ،وبحوزتهما 150 أمبول من عقار ميداثتيك المؤثر على الحالة النفسية - ٥٠٠ قرص من عقار كيميريكا المؤثر على الحالة العصبية - مبلغ مالي - هاتف محمول. 

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بحيازته للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأضاف باقتصار الآخر على توصيله بالسيارة دون علمه بحيازته للمضبوطات.

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