السيطرة على حريق شقة سكنية في طنطا

تمكنت الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل في شقة سكنية بقرية شوبر بمدينة طنطا منذ قليل .

ودفعت الحماية المدنية بـ2 سيارة إطفاء وفريق إنقاذ بري مدعومين بسلم هيدروليكي.

وفور وصول العربات تم فرد السلم للوصول إلى الشقة وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية مجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيف.

وتسبب الحريق في حالة من التكدس المروري بالمنطقة في ظل توقف سيارتي الإطفاء بمحيط الحريق وفرض كردون أمني حرصًا على حياة المارة في ظل تطاير زجاج الواجهة بسبب الحرارة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث لمعرفة أسبابه.