السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

"التجارة مع الله رابحة"..

عمرو الليثي يهدي «بائعة النعناع» 7 آلاف جنيه ويوجه رسالة للجمهور

بائعة النعناع
بائعة النعناع

التقى الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه من الشارع، بسيدة عجوز تبلغ من العمر 70 عامًا، تفترش الرصيف، وتبيع حزم "النعناع".

 

وكشفت السيدة العجوز، أن زوجها توفي قبل 20 عامًا، وليس لديها أولاد، لذا فضلت أن تعمل وتنفق على نفسها، من أن تطلب من أحد أن يعطيها مساعدة.

 

وأردفت: "ببيع نعناع ومقولش لحد اديني، أجيبها بعرقي، أبيع نعناع بعشرين جنيه وأقعد أبيعهم، عشان ألاقي لقمة أكل".

وعن أمنيتها في الحياة، قالت بائعة النعناع: "بدعي ربنا أقول يا رب تسترها معايا دنيا وآخرة ولا يحوجني لحد، اللي خالقنتي هو اللي بيديني".

 

عمرو الليثي يحث الجمهور على عمل الخير: "التجارة مع الله رابحة"

وجبر عمرو الليثي، خاطر السيدة، وأعطاها 7 آلاف جنيه هدية، قائلًا: "التجارة مع الله تجارة رابحة، واللقا ميعاد، أنا قابلتك صدفة، فأتمنى تجبري بخاطري وتقبلي الهدية 7 آلاف جنيه".

ووجه عمرو الليثي، رسالة للجمهور، يحثه على فعل الخير، قائلًا: "ربنا يجعلني سبب وأتمنى اسمع كل واحد يقول عملت خير وجبرت خاطر حد، وحد ساعدته، متعرفش الخير اللي بتعمله بيعود بايه، بيرفع بلاء ويشفي مرضى، ويجبر بخاطر الناس". 

واحد من الناس عمرو الليثي بائعة النعنيع رسالة عمرو الليثي للجمهور الإعلامي عمرو الليثي

مواد متعلقة

الأشهر فى دراما 2023.. كواليس مشاركة الطفل آدم وهدان فى «سره الباتع»

مُشيدًا بمسلسل «الصفارة».. عمرو سلامة: «إنتاج رمضانى مميز»

محمد الباز: دراما «المتحدة» قدمت قدرا كبيرا من المعرفة ومساحة واسعة من المتعة

ناقدة فنية تشيد بمسلسل «الصفارة»: أحمد أمين ضلع أساسى فى دراما رمضان

حياة كريمة| «اللي فيها ربنا مبتغرقش».. صيدلي يصرف الأدوية لغير القادرين بالآجل

«حياة كريمة» تكافئ «سيدة الكشرى» لمساعدتها طفلًا

الباز لمنتقدى مشهد توزيع الكراتين: بصوا للبلد بعينكم الحلوة

«الفأر المذعور».. الباز يفضح جرائم أحمد طه مذيع الجزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

«شفيق» يستكمل رحلة الرجوع للماضي.. موعد الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة»

منتخب البرازيل يكرم بيليه قبل انطلاق مباراة المغرب

القبض على شخصين لاتجارهما في العقاقير المخدرة بالأزبكية

السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون