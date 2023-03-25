عمرو الليثي يهدي «بائعة النعناع» 7 آلاف جنيه ويوجه رسالة للجمهور

"التجارة مع الله رابحة"..

التقى الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه من الشارع، بسيدة عجوز تبلغ من العمر 70 عامًا، تفترش الرصيف، وتبيع حزم "النعناع".

وكشفت السيدة العجوز، أن زوجها توفي قبل 20 عامًا، وليس لديها أولاد، لذا فضلت أن تعمل وتنفق على نفسها، من أن تطلب من أحد أن يعطيها مساعدة.

وأردفت: "ببيع نعناع ومقولش لحد اديني، أجيبها بعرقي، أبيع نعناع بعشرين جنيه وأقعد أبيعهم، عشان ألاقي لقمة أكل".

وعن أمنيتها في الحياة، قالت بائعة النعناع: "بدعي ربنا أقول يا رب تسترها معايا دنيا وآخرة ولا يحوجني لحد، اللي خالقنتي هو اللي بيديني".

عمرو الليثي يحث الجمهور على عمل الخير: "التجارة مع الله رابحة"

وجبر عمرو الليثي، خاطر السيدة، وأعطاها 7 آلاف جنيه هدية، قائلًا: "التجارة مع الله تجارة رابحة، واللقا ميعاد، أنا قابلتك صدفة، فأتمنى تجبري بخاطري وتقبلي الهدية 7 آلاف جنيه".

ووجه عمرو الليثي، رسالة للجمهور، يحثه على فعل الخير، قائلًا: "ربنا يجعلني سبب وأتمنى اسمع كل واحد يقول عملت خير وجبرت خاطر حد، وحد ساعدته، متعرفش الخير اللي بتعمله بيعود بايه، بيرفع بلاء ويشفي مرضى، ويجبر بخاطر الناس".