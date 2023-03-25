بأسلوبي «الخطف والمغافلة».. حبس لص الهواتف بالدرب الأحمر

فتحت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، التحقيق مع متهم بسرقة الهواتف بمنطقة الدرب الأحمر.

وجاء في اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق أنه تخصص نشاط الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبي "الخطف والمغافلة"، كما اعترف بإرتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث التكميلية.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه فى سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العقار).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفان، واتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.