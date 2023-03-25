القبض على صاحب شركة لحيازته أسلحة فى فيلا بالتجمع الأول

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة، وتمت إحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد قاطني إحدى الفيلات الكائنة بدائرة القسم، بمشاهدته لحقيبة بلاستيكية أعلى السور الخاص بإحدى الفيلات بذات المنطقة وبداخلها شيء يشتبه أن يكون سلاحا ناريا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، ولدى الوصول تلاحظ قيام أحد الأشخاص بأخذ الحقيبة المُشار إليها والدلوف لشقة كائنة بالطابق الأرضي بالفيلا بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وتبين أنه مالك شركة- مقيم محل البلاغ- وبحوزته الحقيبة البلاستيكية وبداخلها 2 بندقية رش- علبة بداخلها بعض الطلقات.

بسؤاله قرر بأنه من هواة الصيد، ونفى بحيازته لثمة أسلحة نارية والأسلحة المعثور عليها بحوزته لذات الغرض.

وعُثر بداخل منزله على بندقية خرطوش- طبنجة صوت- عدد من طلقات الصوت- أنبوبة هواء خاصة ببندقية رش- 2 نظارة- خنجر- 2 سلاح أبيض "مطواة"- سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بأنه من هواة جمع الأسلحة بقصد التباهي.