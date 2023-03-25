السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تأهل المغرب وخسارة نيجيريا.. أبرز ملامح الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

مباراة نيجيريا وغينيا
مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي شهدت العديد من الظواهر والأحداث.

ويستعرض «الدستور» أبرز ملامح الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2023..

تأهل المغرب إلى النهائيات

بات منتخب المغرب، أول المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد تعادل جنوب إفريقيا مع ضيفتها ليبيريا، بهدفين لمثلهما.

وضمن منتخب «أسود الأطلس» مقعده في النهائيات، بصرف النظر عن نتيجة المواجهات المتبقية في المجموعة التي تضم 3 منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي.

خسارة نيجيريا وتعثر الكاميرون

شهدت الجولة الثالثة سقوط منتخب نيجيريا، في فخ الخسارة على ملعبه، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (موشود أبيولا) بالعاصمة أبوجا.

كما نجا منتخب الكاميرون من الخسارة، وتعادل على ملعبه، أمام ناميبيا، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب (أحمدو أهيدجو) بالعاصمة ياوندي.

انتصارات لكبار القارة السمراء

شهدت الجولة الثالثة انتصارات للعديد من المنتخبات الكبري في القارة السمراء، حيث تغلبت مصر، على مالاوي، بهدف دون رد، لتعزز حظوظها في المنافسة على التأهل للنهائيات.

واكتسحت السنغال، ضيفتها موزمبيق، بخمسة أهداف مقابل هدف، وتغلبت كوت ديفوار، على جزر القمر، بثلاثة أهداف لهدف.

واقتنص منتخب غانا، فوزًا مثيرًا وغاليًا من ضيفه الأنجولى، بهدف دون رد، بينما حقق المنتخب الجزائري، فوزًا بشق الأنفس، على ضيفه منتخب النيجر، بهدفين مقابل هدف.

صدارة سنغالية نيجيرية لقائمة هدافي التصفيات 

يتشارك كل من السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسامين، صدارة هدافي التصفيات حتي الآن، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ويتقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث في قائمة الهدافين، وهم خورجي باربوسا، لاعب غينيا بيساو، ولايل فورستر، لاعب جنوب إفريقيا، ودانجو واتارا، لاعب بوركينا فاسو، برصيد   3 أهداف لكل منهم.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المغرب مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية 2023 نيجيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

الأطفال يرعبون الأهالي بالألعاب النارية والشماريخ بالفيوم.. والمواطنون يستغيثون

القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل «جعفر العمدة»

القبض على صاحب شركة لحيازته أسلحة فى فيلا بالتجمع الأول

محافظ كفر الشيخ يهنئ صاحبة الصوت الذهبى فى الابتهالات الدينية

«رسالة الإمام».. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعى للصلاة لـ«فاقد الطهورين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون