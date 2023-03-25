تأهل المغرب وخسارة نيجيريا.. أبرز ملامح الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي شهدت العديد من الظواهر والأحداث.

ويستعرض «الدستور» أبرز ملامح الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2023..

تأهل المغرب إلى النهائيات

بات منتخب المغرب، أول المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد تعادل جنوب إفريقيا مع ضيفتها ليبيريا، بهدفين لمثلهما.

وضمن منتخب «أسود الأطلس» مقعده في النهائيات، بصرف النظر عن نتيجة المواجهات المتبقية في المجموعة التي تضم 3 منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي.

خسارة نيجيريا وتعثر الكاميرون

شهدت الجولة الثالثة سقوط منتخب نيجيريا، في فخ الخسارة على ملعبه، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (موشود أبيولا) بالعاصمة أبوجا.

كما نجا منتخب الكاميرون من الخسارة، وتعادل على ملعبه، أمام ناميبيا، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب (أحمدو أهيدجو) بالعاصمة ياوندي.

انتصارات لكبار القارة السمراء

شهدت الجولة الثالثة انتصارات للعديد من المنتخبات الكبري في القارة السمراء، حيث تغلبت مصر، على مالاوي، بهدف دون رد، لتعزز حظوظها في المنافسة على التأهل للنهائيات.

واكتسحت السنغال، ضيفتها موزمبيق، بخمسة أهداف مقابل هدف، وتغلبت كوت ديفوار، على جزر القمر، بثلاثة أهداف لهدف.

واقتنص منتخب غانا، فوزًا مثيرًا وغاليًا من ضيفه الأنجولى، بهدف دون رد، بينما حقق المنتخب الجزائري، فوزًا بشق الأنفس، على ضيفه منتخب النيجر، بهدفين مقابل هدف.

صدارة سنغالية نيجيرية لقائمة هدافي التصفيات

يتشارك كل من السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسامين، صدارة هدافي التصفيات حتي الآن، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ويتقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث في قائمة الهدافين، وهم خورجي باربوسا، لاعب غينيا بيساو، ولايل فورستر، لاعب جنوب إفريقيا، ودانجو واتارا، لاعب بوركينا فاسو، برصيد 3 أهداف لكل منهم.